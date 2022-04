Ex-klanten van failliete Vlaamse Energieleverancier krijgen bericht van curator over eindafrekening

"Wij hebben opdracht gegeven om over te gaan tot het opstellen van de eindafrekeningen op basis van gevalideerde meterstanden die wij van FLUVIUS hebben ontvangen. U mag de eindafrekening de komende dagen en weken verwachten. Uit de eindafrekening zal blijken of de door u betaalde voorschotten volstaan, dan wel of u nog een bepaald bedrag moet bijbetalen voor de energie die u heeft afgenomen tot 7 december 2021. Als uit de eindafrekening zou blijken dat u nog een tegoed heeft, dienen wij u te vragen om een aangifte van schuldvordering in te dienen voor dat bedrag."