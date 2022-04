Fietsen door het water in Bokrijk doe je dezer dagen letterlijk: fietspad onder water door wind

Precies zes jaar geleden werd 'Fietsen door het water' geopend, een fietspad van meer dan 200 meter dwars door een vijver bij het domein Bokrijk. Het was meteen een schot in de roos en sindsdien hebben al tienduizenden fietsers en wandelaars de doorsteek gemaakt. Het is dan ook een echte beleving, want in het midden staat het water aan weerszijden op ooghoogte.