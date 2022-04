Gentse Feesten 2022 krijgen steeds meer vorm: stad trekt meer dan 1 miljoen euro uit voor organisatoren

In totaal heeft de stad Gent 1.062.421 euro subsidies vrijgemaakt voor de programmatie van de Gentse Feesten 2022. Dat is hetzelfde bedrag als bij de laatste editie in 2019. De pleinorganisatoren krijgen 912.421 euro, de kleinschalige culturele evenementen 150.000 euro. Intussen is ook de veiling voor de eetstanden van start gegaan.