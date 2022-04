Geschenkboek moet driejarige kleuters in Genk vertrouwd maken met boeken en de bib

"Leesje en Wurm" is een verhaal over verdwalen in verhalen, letters en boeken mét knipogen naar de voorlezers. "We hebben in de bibliotheek van Genk de traditie dat we kinderen en ouderen hun hele leven begeleiden bij het lezen. Dat begint al op zes maanden bij baby's die van ons een boekstartpakket krijgen. Maar we hadden nog niks voor peuters en kleuters op het moment dat ze naar school gaan, boekjes leren kennen en in de bibliotheek op bezoek komen", vertelt Jan Colla van de bibliotheek. "We wilden hen ook graag iets aanbieden en zo zijn we met illustrator Frank Daenen op het idee gekomen om specifiek voor de driejarigen een boek te maken en hen dat te bezorgen als een soort introductie in de bib en in de wereld van de boekjes."