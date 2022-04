Van Melbourne naar Emelgem: jonge wielrenner wil prof worden en logeert bij West-Vlaams gastgezin

Henry Dietze is vorige zaterdag van Melbourne naar Emelgem gekomen. Het is toch een aanpassing volgens Christiaens: "Henry woont in de buurt van Melbourne, daar begint nu de herfst, maar het is er nog altijd tussen de 20 en 25 graden warm. Toen hij hier zaterdag aankwam, was het -2 en aan het sneeuwen. Hij keek vreemd op, want hij had het nog nooit zien sneeuwen. Er ligt in Australië wel sneeuw in de bergen, maar in de stad waar hij woont, is het ook in de winter te warm om te sneeuwen."