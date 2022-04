Heist-op-den-Berg gaat onderzoeken of er een sporthal kan en moet komen in  Schriek

"We gaan een tweesporenonderzoek doen", legt Van den Brande uit. "Enerzijds gaan we bekijken wat er ruimtelijk mogelijk is. Daarvoor gaan we ook een aantal projecten bekijken op andere plaatsen. Daarnaast willen we de lokale sportieve behoeften in kaart brengen. Daarvoor willen we brainstormsessies organiseren met geïnteresseerde Heistenaren, verenigingen, clubs, scholen..."