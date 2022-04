Herstellingswerken aan afgebrande kerk in Anzegem stilgelegd

In 2014 vernielde een zware brand een groot deel van de kerk van Anzegem. Vooral het schip is erg beschadigd. De toren, de sacristie en het koor zijn zo goed als hersteld, maar het schip is een ander verhaal. Daar moet een binnentuin komen, zonder dak, maar mét de bestaande kerkmuren. Dat laatste loopt vertraging op. De architect moet een nieuwe studie doen naar de stabiliteit van de kerkmuren en dat kan tot acht maanden duren. Daardoor schuift alles met een jaartje op. In plaats van deze zomer, zal je pas volgende zomer in de binnentuin kunnen gaan wandelen.

Het is niet de eerste keer dat het tegenslaat bij de werken. Ook de zware storm Eunice zorgde in februari opnieuw voor schade aan de kerk. De windhaan is verdwenen, er zijn leien gebroken en het nieuwe kruis staat scheef. Om het kruis weer terug te plaatsen zou de pas herstelde toren weer helemaal ontmanteld moeten worden.