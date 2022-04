Hoe kan je onpartijdig zijn over de moorden in Boetsja ?

Intussen spreken de Oekraïense president en anderen over “genocide”. Genocide betekent dat je probeert om een hele groep mensen, als groep, uit te roeien. Hoe gruwelijk de gebeurtenissen ook zijn, daar is nog echt geen bewijs voor. Net zomin is er bewijs dat Oekraïne, nog voor de Russische invasie, een "genocide" zou gepleegd hebben in de Donbassregio, wat dan weer beweerd werd door de Russische president.

Genocide is een woord waar we heel zuinig op moeten zijn. En ik vind het dan ook terecht dat de redactie dat voorlopig zelf niet in de mond neemt. Oorlogsmisdaden zijn erg genoeg.