Hoe ruikt een schilderij? Pradomuseum in Madrid parfumeert Rubens en Brueghel

Jan Brueghel de Oude (1568-1625) was de zoon van Pieter Bruegel de Oude, die we kennen van "Dulle Griet", "Kinderspelen" of "De toren van Babel". Zoon Jan wordt "de fluwelen Brueghel" genoemd. Hij schilderde veel landschappen en stillevens met bloemen, allegorieën over de vier elementen (aarde, water, vuur en lucht) of een reeks over de zintuigen, uit 1617-1618. “Allegorie van de geur” maakte hij samen met Peter Paul Rubens, die de figuren voor zijn rekening nam.