Koken met microgolf, verwarming graad lager en maximaal 100 km/u rijden: zo wil overheid dat we energie besparen

Die redenering klopt. Wat niet wordt meegegeven, maar wel belangrijk is dat je dit het best enkel doet als je langer dan twee uur weg bent, want anders kost de heropstart van je ketel te veel energie.

Wie vloerverwarming heeft, zet trouwens het best die thermostaat ook niet te laag (red. deze tip wordt wel meegegeven). Het grootste nadeel van vloerverwarming is namelijk dat het een traag systeem is (los van de initiële hoge kostprijs om vloerverwarming aan te leggen).

De leidingen waar het warme water doorheen stroomt, liggen in een dikke laag chape. De warmte heeft dus een stevige weg af te leggen voor het je ruimte kan opwarmen. En dat kost dus ook te veel energie.