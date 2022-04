Illustrator David McKee (87) overleden, geestelijke vader van kleurrijke olifant Elmer

Je moet kunnen zijn wie je bent, is de boodschap van reeks. Diversiteit is vanzelfsprekend; iedereen hoort erbij. Elmer leeft in een kudde grijze olifanten, als enig veelkleurig exemplaar. Als hij zich wil aanpassen door zich grijs te verven, loopt dat niet goed af. Door de regen spoelt de verf weg en wordt hij weer de oude versie in patchwork. De kudde besluit elk jaar een speciale dag in te voeren, waarbij alle olifanten een kleurtje aannemen en Elmer voor even grijs is.