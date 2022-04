In West-Vlaanderen stierven vorig jaar 3 mensen bij een woningbrand. "Een vluchtroute inoefenen is zo belangrijk"

In 2021 stierven in West-Vlaanderen 3 mensen bij een woningbrand: een vrouw in Kortrijk, in Ruddervoorde en een man in Oostende. Het waren alledrie branden die 's avonds laat of 's nachts uitbraken. Op dat moment is een brand vaak fataal, omdat je niets ruikt als je slaapt. "Daarom is een rookmelder en een vluchtroute erg belangrijk", zegt preventieadviseur Tim Renders. "Met het plaatsen van een rookmelder kunnen we echt levens redden, die hoor je in je diepe slaap." Maar ook een vluchtroute is van belang, zegt Renders. "Je oefent die best in. Dat begint met een zaklamp in de slaapkamer, deuren op weg naar buiten dichtdoen en ervoor zorgen dat je je voor- of achterdeur snel kan opendoen. We vinden vaak slachtoffers aan de deur, die net niet buiten konden."

Dit jaar stierf er al 1 iemand in een woningbrand in West-Vlaanderen, een man van 35.