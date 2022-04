Kunstnestkasten voor huiszwaluwen aan Brussels Airport voorlopig geen succes

Binnen twee weken wordt opnieuw een kolonie van huiszwaluwen verwacht in en rond Zaventem. Zwaluwen die op zoek zijn naar een plaats om een nestje te bouwen en te broeden. Velen van hen doen dat op de luchthaven van Zaventem. "Net zoals de mens een baksteen in zijn maag heeft, wil een zwaluw ook zelf zijn nest bouwen", vertelt Franz Pieters van De Kille Meutel Vogelvrienden. "Dat doen ze graag op de luchthaven van Zaventem waar er heel wat werven zijn. Alleen is het daar voor hen gevaarlijk, want ze kunnen terechtkomen in de motoren van de vliegtuigen. Daarom hebben we zo'n 200 kunstnestkasten gebouwd op afstand van de luchthaven."