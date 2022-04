Leests symbool voor verbondenheid verdwenen: “Waar is reus Sus den Blek gebleven?”

"We zijn op zoek naar ons symbool van verbondenheid", vertelt Bart Lauwens van de organisatie Leest Geweest. In de Mechelse deelgemeente Leest is een 5 meter lange reus spoorloos verdwenen. Hij werd gemaakt voor de Cavalcade, een historische stadsstoet die elke 25 jaar door de straten trekt. Het is een boerenfiguur met een pet op, klompen aan en met een blaasinstrument in de hand. In de stoet moest de reus, die de naam Sus den Blek kreeg, de Leestenaars vertegenwoordigen.

“Sus den Blek verwijst naar de dorpspolitiek van voor de Mechelse fusie in 1977. Je had in Leest de Sussen, de notabelen en mensen met veel geld. Die konden zich koperen instrumenten veroorloven. Daarnaast had je de gewone mensen met blikken instrumenten, vandaar de naam Blekken. Reus Sus den Blek moest de Leestenaars verenigen”, verklaart Lauwens.