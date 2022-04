Leuven rolt actieplan uit om meer te bouwen met herbruikbare materialen

Het actieplan bestaat uit zestien punten. Zo zal er onder meer een kader worden ontwikkeld waarbij pilootprojecten worden opgezet. Ook juridische knelpunten en mogelijkheden voor het stimuleren van circulair bouwen worden in kaart gebracht. "De voorbije jaren heeft de stad onder andere bij de inrichting van de Molens Van Orshoven al ervaring opgedaan met deze manier van bouwen", zegt schepen van Economie en Stadsgebouw Lalynn Wadera (Vooruit). "Daarmee hebben we een belangrijke impact op de ecologische voetafdruk van de stad in zijn geheel. Tegelijk ontdekken we hiaten in wetgeving en leren we goede technieken, leveranciers en toepassingen kennen. Die kennis kunnen we nu doorgeven aan private bouwheren die in de toekomst ook de stap willen zetten."