Limburgse campings lopen vol tijdens paasvakantie, ondanks regenweer: "Hoge brandstofprijzen spelen in ons voordeel"

In vakantiekamp Hoge Kempen in Zutendaal lopen enkele mensen door de regen. Maar een Nederlandse dame laat het minder goede weer niet aan haar hart komen: "Het is nat en het waait veel te hard", zegt ze. "Maar wij hebben een oude caravan gekocht en daar zijn we aan het klussen. Dus het is wel goed weer om binnen dingen mooi te maken. Het is hier super om te fietsen, te lopen en te wandelen. Het weer is niet leuk, maar voor de rest is alles prima hier."