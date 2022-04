Luc De Ryck neemt, na bijna 30 jaar,  afscheid als burgemeester van Temse

Luc De Ruyck stopt na 39 jaar met politiek. Hij geeft de burgemeestersjerp, na 29 jaar, door aan schepen Hugo Maes (CD&V). Dat De Ruyck de volledige legislatuur niet zou rondmaken, was al eerder afgesproken. Een concrete timing was er echter nog niet. De Ruyck stopt nu op 1 juni. Maes neemt dan het roer over, hij heeft jarenlang ervaring als schepen. Hij wordt zelf opgevolgd door Debby Vermeiren (CD&V).