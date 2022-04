Luchthaven van Antwerpen ziet het aantal passagiers weer stijgen

Steeds meer passagiers boeken opnieuw een vlucht en ook de luchtvaartmaatschappijen zetten meer vluchten in. De maand maart van dit jaar was daarbij een uitschieter. Zo vlogen er 7 procent meer passagiers dan in maart 2019, de periode voor corona. In totaal lagen de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar 8 procent lager dan die van het eerste kwartaal van 2019. "We zijn best tevreden met die cijfers", besluit An Vanpraet.