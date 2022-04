Man die eerder al 9 jaar cel kreeg voor zedenfeiten nu aangehouden voor aanranding van meisje (17) in Beerse

Een 41-jarige man uit Hemiksem, die eerder al veroordeeld was tot 9 jaar cel voor zware zedenfeiten, is woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout op verdenking van aanranding. Hij zou een 17-jarig meisje in Beerse aangerand hebben. Daarnaast zijn er ook beelden van kindermisbruik bij hem thuis gevonden.