Minderjarige meisjes gedwongen tot prostitutie in Airbnb : daders riskeren tot 10 jaar cel

Volgens Child Focus, dat zich burgerlijke partij stelt op het proces, zijn de slachtoffers vooral meisjes en jonge vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden, zoals weglopers. “Ze hebben geen banden en zijn het ideale slachtoffer voor dit soort van bendes”, zegt advocaat Tom Michel. “Daarenboven was dit netwerk bijzonder goed georganiseerd, zodat ze uit het vizier van de autoriteiten wisten te blijven. Het is pas toen een van de minderjarige slachtoffers contact opnam met Child Focus, dat de zaak aan het licht kwam.”

Het parket van Brussel tilt zwaar aan de feiten en vordert strenge straffen tegen drie van de vier beklaagden. De 18-jarige vrouw en een tweede verdachte riskeren elk 6 jaar cel. Voor de hoofdverdachte, die eerder al veroordeeld werd voor diefstallen met geweld, eist de openbaar aanklager 10 jaar cel. “Hij is een gevaar voor de maatschappij. Er is maar één plek voor hem, en dat is de gevangenis.” De vierde beklaagde riskeert 30 maanden cel met uitstel.



Het proces gaat na de paasvakantie verder. Dan krijgt de verdediging het woord.