Meer wapens, ja, maar welke? NAVO-landen overleggen over extra én zwaardere wapens voor Oekraïne

Voor een goed begrip: de NAVO zelf als organisatie levert geen wapens aan Oekraïne en komt ook niet tussenbeide in de oorlog. Maar verschillende NAVO-lidstaten leverden wel wapens op eigen initiatief, waaronder ons land, maar ook de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, de Baltische republieken en Oost-Europese landen.

De NAVO-landen zitten vandaag dan ook bijeen om ervoor te zorgen dat die wapenleveringen op het niveau van de lidstaten in overeenstemming blijven met de missie van de NAVO, namelijk de verdedigings- en afschrikkingsstrategie.

De discussie zal vandaag dan ook gaan over welke wapens NAVO-lidstaten kunnen leveren. "Bij onze vergadering later met de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, ben ik er zeker van dat we de nood aan meer luchtverdedigingssystemen zullen aanpakken, aan antitankwapens, lichtere, maar ook zwaardere wapens en vele andere types steun aan Oekraïne", zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg bij zijn aankomst op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.