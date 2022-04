3 miljard euro extra winst voor olie-industrie sinds oorlog: "Wij betalen ons blauw en bedrijven stapelen winsten op"

3,3 miljard - dat is het exacte bedrag aan extra winst voor de olie-industrie sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. In België gaat het om ongeveer 68 miljoen euro of dagelijks meer dan 2 miljoen euro, berekenden de onderzoekers van milieu-organisatie Greenpeace.



De meeste winst wordt geboekt in Duitsland, Oostenrijk en Italië - daar zijn de marges op benzine het hoogst. De dieselmarges stegen nog meer dan de benzinemarges, en ook door scoren Duitsland en Oostenrijk het slechtst. Nederland en Frankrijk volgen op de derde en vierde plaats.



Bij Greenpeace vinden ze dat een "cynische" vaststelling. Woordvoerder Joeri Thijs: "Aan de ene kant betalen we ons blauw aan de pomp, terwijl de oliebedrijven de winsten opstapelen. In de huidige context is dat ongelooflijk cynisch: er is een klimaatcrisis en we financieren bovendien de oorlog van Poetin." Volgens Greenpeace vloeit zo'n vijftien procent van de extra winst - of dus bijna een half miljard - rechtstreeks naar de Russische oorlogskas. Enkel voor olie, want ook op gas worden uiteraard ook extra winsten geboekt.



Greenpeace stelt voor om die extra winsten ook extra te belasten. Thijs: "Dat geld kan gebruikt worden om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen."