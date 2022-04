Zwaar ongeval in Houthulst: 3 gewonden

Het ongeval gebeurde in de Melanedreef in Houthulst rond 6 uur. Een man die de nachtshift had gedaan en 2 werknemers in een lichte vrachtauto op weg naar hun bedrijf, botsten in de bocht op elkaar. De bestuurder van de vrachtauto trok hevig over en belandde op zijn zijkant tegen een boom in de weide naast de weg. De auto werd weggeslingerd.

De brandweer moest de bestuurder, die stevig gekneld zat, bevrijden. De man bleef bij bewustzijn en was aanspreekbaar, maar hij is zwaargewond. De 2 werknemers in de lichte vrachtauto raakten lichtgewond. Het parket besloot om een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen voor onderzoek.