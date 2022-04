Oorlog Oekraïne weegt op economie: kosten bedrijven stijgen maar worden (nog) niet helemaal doorgerekend

Toch nemen de kosten en de bevoorradingsproblemen door de oorlog toe. Rusland is een belangrijke leverancier van olie en gas, Oekraïne is belangrijk voor de levering van voedingsstoffen als tarwe of zonnebloemolie. Tot nu toe rekenen de bedrijven hun hogere kosten niet volledig door aan de consument.

"Dat heeft alles te maken met het feit dat bedrijven opereren op een concurrentiële markt", zegt Geert Langenus van de Nationale Bank. "Ze zijn misschien bevreesd dat ze bepaalde klanten gaan verliezen als ze de prijzen te sterk gaan doorrekenen."

Een tweede probleem waarmee de bedrijven worstelen zijn de oplopende loonkosten, het gevolg van de stijgende inflatie. "We nemen aan dat er wat ruimte is om een deel van de kostenstijgingen via de bedrijfsmarges te compenseren", zegt Langenus.

De meeste bedrijven verwachten niet dat de negatieve invloed van de oorlog in Oekraïne snel zal verdwijnen. Amper 16 procent denkt dat dit minder dan 6 maanden zal duren, 25 procent vermoedt dat de gevolgen tot een jaar zullen duren, maar 59 procent vreest dat de gevolgen langer dan een jaar zullen duren.