Pink Floyd brengt voor het eerst sinds 1994 nieuw nummer uit, ten voordele van Oekraïne 

“Hey hey rise up”: zo heet het nieuwe nummer van de groep Pink Floyd, de eerste muziek die ze als band hebben opgenomen sinds 1994. De stem is die van een Oekraïense zanger: Andriy Khlyvnyuk van de groep Boombox.

Na de Russische inval nam Khlyvnyuk de wapens op en zong in uniform een traditional op een plein in Kiev. “O, de rode viburnum (een bloeiende struik, red.) in de wei” is een Oekraïens lied dat uit de Eerste Wereldoorlog stamt. Sinds de Russische invasie in Oekraïne is het via sociale media opgepikt als protestlied.