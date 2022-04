Politie betrapt 3 chauffeurs onder invloed van drugs tijdens 24-uurs controle in regio Diksmuide

De controles gebeurden overdag en 's nachts. Maar liefst 3 chauffeurs bleken onder invloed van drugs te rijden. Dat is veel. Woensdagmiddag werd een 37-jarige bestuurder uit Kortemark gecontroleerd in Houthulst. De bestuurder reed onder invloed van THC, de belangrijkste werkzame stof in cannabis. Een dag later werd een 30-jarige bestuurder uit Poperinge gecontroleerd in de Woumenweg in Diksmuide. Die reed onder invloed van cannabis. Even later werd een 41-jarige bestuurster uit Lo-Reninge gecontroleerd in de Kwadestraat in Diksmuide. Ook zij legde een positieve speekseltest af voor diverse soorten verdovende middelen.

Opvallend is dat alle 3 de bestuurders niet voor het eerst werden betrapt terwijl ze reden onder invloed van verboden middelen. Hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken, maar ze krijgen wellicht nog een zware geldboete en een rijverbod erbovenop.