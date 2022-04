Privébedrijf installeert 12 trajectcontroles in Bilzen, maar stad blijft baas over weginrichting

Door de samenwerkingsovereenkomst beheert TaaS het cameranetwerk en int het ook de boetes. Die samenwerking is niet onbesproken. Zo vernietigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) onlangs het contract van de gemeente Bonheiden met TaaS omdat het privé-bedrijf kon eisen dat bepaalde verkeersingrepen zouden verdwijnen. In Bilzen is dat niet mogelijk zegt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). "We kiezen voor een privé-bedrijf omdat het gaat om een investering van ongeveer 1,2 miljoen, een uitgave die wij nu als stad niet moeten doen, en we staan ook niet in voor het onderhoud of herstellingen. Wij lopen daardoor ook geen enkel risico. In ruil mag het bedrijf een deel van de boetes houden, een ander deel wordt doorgestort aan de stad. Maar het gaat niet om inkomsten vergaren, het gaat om de snelheid afremmen en de verkeersveiligheid verhogen."