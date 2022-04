15-jarige Belg Jeroen werkte mee aan kunstwerk op Reddit: "Gevecht om zoveel mogelijk plaats voor je groep te houden"

Het is al de twee keer dat Reddit het Place-project lanceert. Net als in 2017 was het ook dit jaar op 1 april. Op een gigantisch canvas konden deelnemers vijf dagen lang om de vijf minuten een blokje van kleur veranderen, ook blokjes die al ingevuld waren door iemand anders. Zo konden ze een tekening opbouwen, maar ook een tekening van iemand anders vernietigen. Op zich lijkt het onbegonnen werk om er iets moois van te maken, maar door allerlei spontane samenwerkingsverbanden, ontstonden er toch vlaggen, tekeningen en symbolen.