Royals en hofdrama's: Jordanië telt een prins minder en Andrew slaagt erin "een slechte week erger" te maken

Kort na het huisarrest van Hamzah beloofde de prins in een brief plots "trouw te blijven" aan de koning én diens oudste zoon en kroonprins. Dat was opvallend want Hamzah maakte ooit plaats voor hem. Na het overlijden in 1999 van koning Hussein duidde de kersverse koning Abdullah Hamzah eerst aan als kroonprins. Vijf jaar later ontnam hij hem die titel weer.

Abdullah en Hamzah delen dezelfde vader, niet dezelfde moeder. Kroonprins-af kwam hard aan bij koningin Noor, de vierde echtgenote van Hussein en moeder van Hamzah, die meestal voor haar mening uitkomt. Toen waren de barsten in de familie al duidelijk.



Nu verbreekt Hamzah de koninklijke banden. "De overtuigingen die mijn vader me heeft bijgebracht, en waar ik in mijn leven hard aan heb geprobeerd vast te houden, zijn niet in overeenstemming met de methoden van onze instelling”, staat op Twitter. "Ik blijf - zoals ik altijd deed - trouw aan ons geliefd Jordanië." Pittig detail: trouw aan de koning is deze keer achterwege gelaten.