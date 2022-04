Russische journalist en Nobelprijswinnaar besmeurt met verf

Moeratov is de oprichter en hoofdredacteur van die kritische en onafhankelijke krant. Op de foto’s die de krant via Twitter verspreidde, is te zien hoe Moeratovs gezicht, armen en zijn bovenlichaam onder de verf zitten. Ook in zijn treincompartiment is de verf overal beland. "Mijn ogen branden verschrikkelijk", aldus Moeratov.

Volgens onbevestigde bronnen bevat de verf aceton. De dader riep hem toe: "Moeratov, pak dit aan, voor onze jongens". Het vertrek van de trein werd uitgesteld. De 60-jarige Nobelprijswinnaar was onderweg van Moskou naar Samara toen hij de verf over zich heen kreeg.



Recent schortte hij de publicatie van zijn krant op, vanwege de toenemende druk van de Russische autoriteiten die onafhankelijke journalistiek onmogelijk maken. Moeratov sprak zich al openlijk uit tegen de oorlog in Oekraïne van president Vladimir Poetin.

Vorig jaar kreeg de Russische journalist de Nobelprijs voor de Vrede samen met de Filipijnse journaliste Maria Ressa. Volgens het Nobelprijscomité voor hun moedige strijd voor de vrijheid van meningsuiting in hun landen.