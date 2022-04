Atelier schrijnwerkerij uitgebrand in Jette, vier mensen bevangen door rook

Het was de eigenaar van het gebouw die gisterenavond rond 17.40 uur de brand in de schrijnwerkerij had opgemerkt. De eigenaar verwittigde meteen de bewoners van het flatgebouw. Het atelier van de schrijnwerkerij bevindt zich aan de achterkant van het flatgebouw en omdat de deur van het atelier was blijven openstaan, was er heel wat rook in het flatgebouw.