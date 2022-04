Skateliefhebbers worden beloond met workshop na opruimen van zwerfvuil in Vorselaar

In samenwerking met initiatief Mooimakers en IOK organiseert de gemeente Vorselaar op 13 april een opruimactie voor zwerfvuil rond het skateparkterrein aan Sportcentrum De Dreef. “Binnen het zwerfvuilbeleid van de gemeente doen we een aantal acties, één daarvan is het skatepark voorzien van nieuwe vuilnisbakken en gebruikers sensibiliseren om geen zwerfvuil achter te laten”, vertelt Kobe Vercauteren (ACTIEV), schepen voor Vrije Tijd en Jeugd.

“We willen vooral een positieve actie organiseren. Het is belangrijk dat het skatepark er proper bij ligt en de skaters vinden dat ook. Natuurlijk is er altijd een kleine minderheid die zich niet aan de regels houdt. Die groep willen we een signaal geven.”