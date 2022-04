Kankerpatiënten binnenkort thuis opgevolgd met slimme pleister: "Verbetert levenskwaliteit én levensverwachting" 

Welke parameters er precies zullen gemeten worden, hangt af van de patiënt en de soort behandeling hij of zij krijgt. "Een behandeling of nevenwerking kan heel veel verschillende organen treffen, waardoor we verschillende parameters moeten meten", vertelt Delforge. "In eerste instantie gaat het bijvoorbeeld om vitale functies zoals de lichaamstemperatuur, bloeddruk en hartslag. We weten bijvoorbeeld dat als patiënten zware chemotherapie krijgen, hun weerstand erg daalt. Een banale infectie kan dan op korte tijd levensbedreigend worden."