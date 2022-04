Spanje verbiedt intimidatie van patiënten en medewerkers van abortusklinieken: gevangenisstraf tot één jaar mogelijk

Abortus is niet nieuw in Spanje. Het werd namelijk al in 1985 gedecriminaliseerd, ook al is katholicisme er nog wijd verspreid. Toen was het alleen maar toegelaten als de foetus misvormd was, de vrouw verkracht was of als de bevalling een ernstig lichamelijk of psychologisch risico voor de moeder inhield. Sinds 2010 is de wet uitgebreid en is abortus toegestaan tot 14 weken. Abortus is in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk tot 22 weken als dokters een ongeneeslijke of ernstige aandoening bij de foetus vaststellen.