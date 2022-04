Speed pedelecs razend populair in Oost-Vlaanderen

Het aantal inschrijvingen van speed pedelecs in de provincie Oost-Vlaanderen is het laatste jaar sterk toegenomen. Met zo'n 730 inschrijvingen zijn er dit jaar al 11 procent meer ingeschreven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Antwerpen lopen ze al ongeveer 60 inschrijvingen achter op Oost-Vlaanderen en in andere provincies zelfs tot 100.