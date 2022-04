Stad Antwerpen opent rouwregister voor actrice Reinhilde Decleir

Een boodschap in het rouwregister schrijven kan op twee manieren. In het stadsloket Harmonie, in het Harmoniepark, komt er een boek te liggen. Wie daar niet geraakt, kan terecht op een online register dat in de loop van de dag toegankelijk zal worden.

De rouwregisters kunnen tot en met vrijdag 15 april ondertekend worden. In het stadsloket kan je terecht tijdens onderstaande openingsuren: