Stad Gent laat nieuwe deelfietsen toe: binnenkort ook elektrische fietsen en bakfietsen

De stad Gent geeft twee nieuwe uitbaters van deelfietsen een vergunnning, een andere uitbater die al in de stad actief was krijgt een verlenging. In totaal zullen er daardoor binnenkort 1.100 deelfietsen beschikbaar zijn in Gent. Voor het eerst duiken er ook elektrische fietsen en bakfietsen op in het aanbod.

De nieuwe spelers die een vergunning krijgen zijn Mobit en Dott. Zij zullen groene en blauwe fietsen beheren. De oranje fietsen van Donkey Republic zijn al langer bekend in Gent. De vergunning van die uitbater wordt verlengd. De deelfietsen zullen uitgeleend kunnen worden via de applicaties op de smartphone. De stelplaatsen worden uitgebreid naar de park and ride-parkings en stadswijken.