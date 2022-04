Stad Kortrijk dreigt een grote som aan parkeerbelastingen te moeten terugbetalen

De stad Kortrijk is in een procedure verwikkeld rond de inning van parkeerbelastingen. De aanleiding was een klacht van een burger op 28 mei 2020 die een boete had gekregen. Die vond dit een inbreuk op zijn privacy, want volgens de man had de stad Kortrijk geen recht om persoonsgegevens op basis van zijn nummerplaat aan te vragen bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), dat zou pas mogen vanaf 28 augustus, want toen heeft de stad pas die rechten opgevraagd.

Volgens de stad kwam de toegang tot de gegevens automatisch mee met de overname van het bedrijf: "Na de inkanteling van het parkeerbedrijf Parko in de stad Kortrijk op 1 januari 2020, hebben we ook de toegang tot de DIV-bestanden verkregen", luidt het. Vorige maand gaf de Geschillencommissie van de Gegevensbeschermingsautoriteit de klager voor een groot stuk gelijk. Het heeft vooral bedenkingen bij het feit dat de stad Kortrijk veel te laat (zijnde op 28 augustus 2020) de aanvraag heeft gedaan om de persoonsgegevens te mogen opvragen bij het DIV.