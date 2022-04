Nu al moeilijk om studentenkot in Gent te vinden: "Ongeziene drukte met wachtrijen op straat"

De kotenmarkt in Gent is te krap, dus beginnen de studenten steeds vroeger aan de zoektocht. Vroeger kon je in de zomer nog een fatsoenlijk kot strikken voor september, tegenwoordig staan de gegadigden al in de paasvakantie in lange rijen aan te schuiven. Zowel op online wachtlijsten, als fysiek. "Voor een kijkmoment van 2 of 3 koten staan er tot wel 50 kandidaathuurders op straat te wachten", stelt Serge Renard van Eurimmo.