Twee doden en zestien gewonden bij schietpartijen in de Israëlische stad Tel Aviv

Over een motief is nog niets bekend, maar de voorbije weken is het geweld in de regio wel fors toegenomen na enkele terreuraanslagen, onder meer in de noordelijke stad Hadera, in Beersheva in het zuiden en Bnei Brak ten oosten van Tel Aviv. Daarbij zouden in totaal elf Israëli's zijn vermoord. Die aanslagen zouden zijn opgeëist door de terreurbeweging IS.