Man sterft bij uitslaande woningbrand in 's Gravenwezel

Afgelopen nacht is er een brand ontstaan in een kamer op de eerste verdieping van een woning in 's Gravenwezel, bij Schilde. Een man van 55 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden.

Het slachtoffer verbleef bij zijn ouders. Die zijn ongedeerd gebleven.

Hoe de brand juist is ontstaan is nog niet duidelijk. Het gerechtelijk labo onderzoekt de oorzaak.