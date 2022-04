Uitzonderlijk veel eekhoorns in vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen: "De stevige wind is grote boosdoener"

"De eekhoorntjes blijven 4 tot 5 weken in de couveuse. Ze worden dagelijks 6 tot 8 keer gevoederd met speciale eekhoornmelk. Als ze volwassen zijn, mogen ze in ons buitenverblijf. We mogen de eekhoorns niet te tam maken, want dan kunnen ze niet meer overleven in de natuur", zegt Peeters.