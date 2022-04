Oeverversteviging van de Paalse Plas in Beringen is vertraagd doordat hout uit de Balkan achterblijft

Door de stroming zijn op heel wat plaatsen gaten ontstaan in de oevers van de Paalse Plas. Op sommige plekken kwamen die gaten tot bijna tegen het wandel- en fietspad. Daarom zette de gemeenteraad in september vorig jaar al het licht op groen voor verstevigingswerken. Het gaat over ongeveer 1 km. Begin dit jaar werden de bomen en struiken aan de oever al gekapt. Daarbij bleven de stronken zitten zodat de vegetatie daarna opnieuw uitschiet, het gaat vooral om elzen.