Vlaamse jongerenserie "Hacked" bekroond op seriefestival in Cannes

De Vlaamse jongerenserie "Hacked" won de prijs voor beste korte serie. Ze is geregisseerd door Laura Van Haecke die ook mee het scenario schreef. In 10 afleveringen van 14 minuten vertelt ze het verhaal over drie jongeren die ontdekken dat hun smartphone gehackt is. De serie is nu te zien op het streamingplatform Streamz en komt later ook nog op GoPlay.