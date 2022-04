Rusland geschorst als lid van VN-Mensenrechtenraad: "Rusland steeds meer politieke en internationale paria" 

Wies De Graeve van Amnesty International Vlaanderen vindt het goed dat Rusland ter verantwoording is geroepen en pleit ervoor om landen veel consequenter en meer principieel aan te spreken op grove mensenrechtenschendingen. "Wat ons betreft is er geen onderscheid of ranking in mensenrechtenschendingen. Wat er met de Oeigoeren in China gebeurt, is even ernstig als wat er in Rusland en Oekraïne gebeurt."

Dat het bij Rusland nu wel tot een schorsing komt, terwijl China bijvoorbeeld nog steeds lid is, heeft volgens De Graeve dan ook vooral te maken met de grote betrokkenheid van veel landen bij de oorlog in Oekraïne. "We willen wijzen op de dubbele standaarden. Het is goed dat Rusland ter verantwoording geroepen wordt, maar we moeten veel meer met gelijke maten en gewichten wegen."