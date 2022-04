Vrouw (51) dood aangetroffen in gracht in Booischot: spijtig ongeval 

De vrouw werd donderdagochtend rond 8 aangetroffen in een gracht langs de Schrieksesteenweg in Booischot, bij Heist-op-den-Berg. Haar fiets lag bij haar en de vrouw was overleden. Ze was 51.

Hoe de vrouw precies om het leven is gekomen, wordt onderzocht. Uit de eerste bevindingen blijkt alvast dat de vrouw in de gracht is gesukkeld en dat er dus geen kwaad opzet in het spel is.