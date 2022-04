Wat als je huis erfgoed is? Dirk uit Oosterzele wist niet dat zijn ouderlijk huis op de lijst staat

Het betekent dus dat er iets historisch waardevol is dat maar beter bewaard kan blijven. Het huis van Cosijn dateert van ergens eind jaren 1800, schat hij: "Veel van de geschiedenis ken ik niet, behalve dat het ooit het eigendom was van componist Peter Benoit." Dat was een componist uit de 19e eeuw. Hij was een dirigent in Parijs en won prijzen voor zijn muziek. Hij was directeur van het conservatorium in Antwerpen en heeft de Vlaamse opera gesticht.