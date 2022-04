Historische watertoren in Oostende wordt oefenruimte voor speleologie: "Klimtechnieken veilig aanleren"

Volgens de voorzitter van de speleologievereniging is de nieuwe toren een grote meerwaarde voor de club. "De watertoren heeft voor ons ontzettend veel mogelijkheden. We moeten niet alleen het klimmen op de touwen oefenen, maar ook het uithangen van de touwen. In een grot hangen geen touwen. Je moet punten en openingen zoeken om met verschillende materialen een ankerpunt te maken zodanig dat je je touw kan vasthangen en dat je kunt afdalen. Het zal onze club ongetwijfeld een boost geven."

De watertoren werd in 1900 gebouwd en is net geen 50 meter hoog. In 1961 werd hij vervangen door een nieuwe toren in de Populierendreef. De laatste 44 jaar is de watertoren beschermd erfgoed.