Wekkers in Wellen lopen voor: "Een half uur te vroeg wakker"

"Mijn wekkerradio heeft ook van die gekke kuren", vertelt bewoner Benny Timmermans. "Ik dacht eerst dat hij versleten was. Ik was om 21.30 uur gaan slapen en moest om 6 uur opstaan. Maar toen was het dus nog maar 5.30 uur. Ik was dus een half uur te vroeg wakker."

"Ja, het 'voordeel' is dan misschien dat er te veel elektriciteit was, in plaats van te weinig", vult de burgemeester aan. "Dus mensen waren misschien wel wat te vroeg op, maar ze zijn daardoor nergens te laat gekomen." Vanochtend was het probleem gelukkig van de baan.