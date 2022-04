Werkstraffen tot 150 uur voor jongvolwassenen die lachgas verkochten via Snapchat

250 flessen distikstofmonoxide, in de volksmond beter bekend als lachgas, en 5.000 verpakte ballonnen: daar stootten inspecteurs van de Gentse politie in februari 2021 op bij de controle van 2 voertuigen aan de Muide. In een afgelegen straatje, in de schaduw van de Gentse haven, werden de goederen van de ene wagen naar de andere overgeladen. 3 personen werden gearresteerd. Het gaat om een Nederlander uit Amsterdam en 2 twintigers uit Gent.

Het Openbaar Ministerie onderzocht de zaak en bracht uiteindelijk 5 personen voor de correctionele rechtbank. Via het sociale medium Snapchat brachten ze het gas aan de man. Ook een Nederlands bedrijf dat de flessen verkocht aan de jongeren, werd mee vervolgd.